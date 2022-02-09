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Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти не согласился, что Лига 1 уступает по уровню другим европейским чемпионатам

09 Февраля 2022 • 21:41 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1.55 4.40 5.50
11.02 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался не согласен с мнением, что французская Лига 1 по уровню команд уступает другим ведущим европейским чемпионатам. Итальянец привел в пример несколько аргументов, высказав свою точку зрения.

«Я уверен, что во Франции сейчас одна из самых сложных лиг. Здесь крепкие, физически подготовленные футболисты. Здесь нужно быстро принимать решения, когда находишься с мячом. Просто Лигу 1 недооценивают», - приводит слова Верратти местное издание L’Equipe.

Также игрок добавил, что в чемпионате Франции порой бывает очень сложно взломать оборону соперника, который дисциплинированно выстраивает свой низкий блок и пытается играть на контратаках.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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