Верратти не согласился, что Лига 1 уступает по уровню другим европейским чемпионатам

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался не согласен с мнением, что французская Лига 1 по уровню команд уступает другим ведущим европейским чемпионатам. Итальянец привел в пример несколько аргументов, высказав свою точку зрения.

«Я уверен, что во Франции сейчас одна из самых сложных лиг. Здесь крепкие, физически подготовленные футболисты. Здесь нужно быстро принимать решения, когда находишься с мячом. Просто Лигу 1 недооценивают», - приводит слова Верратти местное издание L’Equipe.

Также игрок добавил, что в чемпионате Франции порой бывает очень сложно взломать оборону соперника, который дисциплинированно выстраивает свой низкий блок и пытается играть на контратаках.