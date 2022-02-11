Маркиньос намекнул на продление контракта с «ПСЖ»

На днях французская пресса разузнала о прогрессе в переговорах о пролонгации трудового договора между руководством «ПСЖ» и защитником Маркиньосом, являющимся капитаном парижской команды.

Спустя несколько суток футболист сам подтвердил факт согласования условий нового контракта, рассказав об этом в разговоре с журналистами Telefoot. «Да, «ПСЖ» - это клуб всей моей жизни. Мне здесь очень комфортно», - прокомментировал Маркиньос.

Стоит уточнить, что речь идет о новом 5-летнем соглашении. За парижан 27-летний игрок выступает с 2013 года, перебравшись из «Ромы». В текущем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он даже сумел забить три гола.