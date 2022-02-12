Радикальные поклонники «ПСЖ» устроили протест перед матчем с «Ренном»

Радикальные сторонники «ПСЖ», известные также как «ультрас», устроили протест перед началом матча с «Ренном». На трибунах были вывешены баннеры с критикой руководства, также озвучивались претензии в сторону «недостаточно старающихся и мотивированных» игроков.

Это уже не первая подобная акция со стороны «ультрас», так как еще недавно они направили в адрес руководства клуба официальное письмо, в котором критиковали за слабую мотивацию игроков, безвольно покидающих турниры, как это случилось с Кубком Франции, где «ПСЖ» проиграл в 1/8 финала «Ницце».

Все это происходит накануне важнейшего поединка с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.