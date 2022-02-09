Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Доннарумма винит «Милан» в том, что ему пришлось покинуть клуб

09 Февраля 2022 • 18:39 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ренн
1.55 4.40 5.50
11.02 23:00

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал свою версию о том, почему ему пришлось покинуть «Милан» летом 2021 года на правах свободного агента. По словам итальянца, ему позвонили и сообщили, что подписывают нового вратаря.

«Все винят меня и при этом не хотят взглянуть на ситуацию с другой стороны. Последний звонок от руководства «Милана» я получил тогда, когда они проинформировали меня о том, что подписывают нового вратаря», – заявил Доннарумма.

Напомним, что Доннарумма дебютировал в составе «Милана» в возрасте 16 лет и отыграл за команду до лета 2021 года, после чего решил присоединиться к «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
id152079006
09 Февраля 2022 в 19:00
Носатый не звезди! Ты и твой жирдяй-агент так любите баблосы, что забыли об элементарной порядочности!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
18:39 · Италия. Серия А
Доннарумма винит «Милан» в том, что ему пришлось покинуть клуб 1
17:46 · Италия. Серия А
Аллегри заявил, что Перин и Бонуччи начнут в старте матч Кубка Италии против «Сассуоло»
17:40 · Италия. Серия А
​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи
16:59 · Италия. Серия А
Абрахам получил травму в матче с «Интером»
16:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с де Шильо
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
13:21 · Италия. Серия А
Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука
12:29 · Италия. Серия А
«Сампдория» объявила о трансфере Джовинко официально
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Интера»
11:33 · Италия. Кубок
Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:25 · Италия. Кубок
Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»
09:31 · Италия. Серия А
Инсайдер: Джовинко стал игроком «Сампдории» 1
08:35 · Италия. Кубок
Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»
07:56 · Италия. Кубок
Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»
Все новости
Рекомендуем