Доннарумма винит «Милан» в том, что ему пришлось покинуть клуб

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал свою версию о том, почему ему пришлось покинуть «Милан» летом 2021 года на правах свободного агента. По словам итальянца, ему позвонили и сообщили, что подписывают нового вратаря.

«Все винят меня и при этом не хотят взглянуть на ситуацию с другой стороны. Последний звонок от руководства «Милана» я получил тогда, когда они проинформировали меня о том, что подписывают нового вратаря», – заявил Доннарумма.

Напомним, что Доннарумма дебютировал в составе «Милана» в возрасте 16 лет и отыграл за команду до лета 2021 года, после чего решил присоединиться к «ПСЖ».