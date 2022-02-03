Ди Меко: «У «ПСЖ» осталось 15 дней до матча с «Реалом», а командной игры до сих пор нет»

Бывший футболист сборной Франции Эрик ди Меко поделился своим мнением по поводу неубедительных выступлений «ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино в последние несколько месяцев. По мнению эксперта, именно нынешний наставник команды виноват во всех проблемах.

«Поражение от «Ниццы» стало показательным. После этого я не смогу ничего понять, если руководство не пригласит Зидана. Коллективной игры как не было, так и до сих пор нет, а до матча с «Реалом» осталось 15 дней. С момента приезда Почеттино не наблюдается прогресса. Может, он делает это нарочно?», - цитирует ди Меко RMC Sport.

Добавим, что местная пресса активно обсуждает возможный уход аргентинского специалиста со своей должности по окончании сезона.