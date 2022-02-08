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Чемпионат Франции. 1 лига

Роналду может перейти в «ПСЖ», если там окажется Зидан

08 Февраля 2022 • 07:25 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1.53 4.50 5.70
11.02 23:00

Португальский форвард Криштиану Роналду может продолжить карьеру во французском чемпионате в составе «ПСЖ», если клуб возглавит французский специалист Зинедин Зидан. Об этом сообщает издание Marca, уточняющее, что покупка португальца станет одним из первых требований Зидана в случае назначения. Они успешно сотрудничали несколько лет тому назад, когда «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Сейчас Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед», в составе которого в английской Премьер-лиге провел в текущем сезоне восемнадцать матчей. В них португалец забил восемь голов, а также трижды успешно ассистировал своим партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Зинедин Зидан
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