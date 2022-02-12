Вейналдум высказался о победе «ПСЖ» над «Ренном»

Голландский легионер «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум пообщался с журналистами после поединка с «Ренном» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Парижский коллектив отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Решающий мяч забил Килиан Мбаппе в компенсированное время.

«Тяжелый матч, завершившийся победой на последних секундах. Очень рад, что принял в нем участие», - гласит сообщение Джорджиньо в твиттер-аккаунте.

Благодаря этому успеху подопечные Маурисио Почеттино упрочили свое лидерство в Лиге 1. «ПСЖ» опережает ближайшего конкурента на 16 баллов. «Ренн» идет на пятом месте.