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Чемпионат Франции. 1 лига

Вейналдум высказался о победе «ПСЖ» над «Ренном»

12 Февраля 2022 • 09:02 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ренн
окончен

Голландский легионер «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум пообщался с журналистами после поединка с «Ренном» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Парижский коллектив отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Решающий мяч забил Килиан Мбаппе в компенсированное время.

«Тяжелый матч, завершившийся победой на последних секундах. Очень рад, что принял в нем участие», - гласит сообщение Джорджиньо в твиттер-аккаунте.

Благодаря этому успеху подопечные Маурисио Почеттино упрочили свое лидерство в Лиге 1. «ПСЖ» опережает ближайшего конкурента на 16 баллов. «Ренн» идет на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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