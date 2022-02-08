«ПСЖ» продолжает искать варианты для усиления атакующей линии команды в связи с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Одним из вариантов в шорт-листе парижан является форвард «Ювентуса» Мойзе Кин, который уже однажды выступал в столице Франции на правах аренды.

Итальянская пресса сообщает, что «ПСЖ» начнет переговоры с туринцами в ближайшее время. Скорее всего, «Ювентус» согласится продать своего воспитанника, который так и не смог закрепиться в основном составе после возвращения в Серию А.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 32 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста всего четыре гола в 26 матчах во всех турнирах.