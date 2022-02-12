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Чемпионат Франции. 1 лига

На счету Месси десять голевых действий в десяти последних матчах «ПСЖ»

12 Февраля 2022 • 13:54 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Ренн
окончен

Аргентинский форвард Лионель Месси отметился результативным действием во вчерашнем поединке между «ПСЖ» и «Ренном». Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 1:0, единственный гол с ассиста Лео забил нападающий Килиан Мбаппе.

Примечательно, что в последних десяти встречах «ПСЖ» Месси совершил десять голевых действий. Он отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится в столице Франции 15 февраля. Ответный поединок запланирован на 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Февраля 2022 в 14:30
То ли ещё будет .. Хе...
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