На счету Месси десять голевых действий в десяти последних матчах «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси отметился результативным действием во вчерашнем поединке между «ПСЖ» и «Ренном». Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 1:0, единственный гол с ассиста Лео забил нападающий Килиан Мбаппе.

Примечательно, что в последних десяти встречах «ПСЖ» Месси совершил десять голевых действий. Он отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится в столице Франции 15 февраля. Ответный поединок запланирован на 9 марта.