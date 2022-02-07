Травма ди Марии оказалась несерьёзной

Во вчерашнем матче против «Лилля» в рамках чемпионата Франции вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария досрочно покинул поле из-за травмы. После нескольких единоборств футболист почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах, чем обеспокоил болельщиков команды в свете предстоящего поединка с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля.

Впрочем, повреждение ди Марии на самом деле оказалось несерьезным. Как уверяет авторитетный источник L’Equipe, замена игрока была произведена в профилактических целях, чтобы не рисковать его здоровьем в матче, где результат уже был практически сделан.

Скорее всего, ди Мария вскоре вернется в основную обойму команды и будет доступен для выбора тренерского штаба в следующих играх.