Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Травма ди Марии оказалась несерьёзной

07 Февраля 2022 • 20:06 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1.53 4.50 5.70
11.02 23:00

Во вчерашнем матче против «Лилля» в рамках чемпионата Франции вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария досрочно покинул поле из-за травмы. После нескольких единоборств футболист почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах, чем обеспокоил болельщиков команды в свете предстоящего поединка с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля.

Впрочем, повреждение ди Марии на самом деле оказалось несерьезным. Как уверяет авторитетный источник L’Equipe, замена игрока была произведена в профилактических целях, чтобы не рисковать его здоровьем в матче, где результат уже был практически сделан.

Скорее всего, ди Мария вскоре вернется в основную обойму команды и будет доступен для выбора тренерского штаба в следующих играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
20:48 · Франция. Лига 1
Петкович уволен из «Бордо» - экс-наставник сборной Швейцарии провёл в клубе всего полгода официально
20:06 · Франция. Лига 1
Травма ди Марии оказалась несерьёзной
14:55 · Франция. Лига 1
​Месси получил высокую оценку от Le Parisien 2
13:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался об игре Месси 1
13:31 · Франция. Лига 1
Месси - рекордсмен топ-5 лиг по необычному показателю 3
12:13 · Франция. Лига 1
Во Франции оценили игру Месси в матче с «Лиллем» 1
11:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды
09:35 · Франция. Лига 1
Почеттино похвалил игроков «ПСЖ» после разгрома «Лилля»
08:55 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал» 2
07:32 · Франция. Лига 1
«Реймс» одержал самую крупную победу за последние 46 лет
06:58 · Франция. Лига 1
«Бордо» идет на повторение печального антирекорда «Авиньона»
05:24 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Месси - лучший в мире» 2
02:40 · Франция. Лига 1
Беспроигрышная серия «ПСЖ» продолжается уже 14 матчей - это самая длинная открытая серия в Топ-5
00:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции 6
00:16 · Франция. Лига 1
Ди Мария получил травму за полторы недели до матча с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем