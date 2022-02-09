«ПСЖ» готов отдать за Пакету 80 миллионов евро

Французский «ПСЖ» следующим летом приложит все усилия для того, чтобы заполучить полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету. Отмечается, что в трансфере заинтересован лично спортивный директор «парижан» Леонардо.

За игрока сборной Бразилии «ПСЖ» готов отдать целых 80 миллионов евро, которые как раз запрашивает «Лион». Отмечается, что 10 миллионов из этой суммы могут достаться предыдущему клубу Пакеты – итальянскому «Милану», который и привёл его в Европу.

В этом сезоне бразилец провёл 21 матч в чемпионате Франции, где отметился тремя забитыми голами и тремя ассистами. В августе футболисту исполнилось 24 года.