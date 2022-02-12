Мбаппе повторил путь Месси - сравнялся с ним по голам

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принес своей команде победу в матче с «Ренном», забив в уже компенсированное время матча. Этот гол для Мбаппе стал 119 в матчах Лиги 1, и Мбаппе, таким образом. повторил свершение Месси, который также забил 119 голов в одном из пяти крупнейших чемпионатов Европы, хотя ему еще не было 24 лет.

Следующий гол сделает Мбаппе самым успешным нападающим в возрасте до 24 лет в 21-м веке, уточняет «Твиттер»-аккаунт BeFoot. При этом Мбаппе наверняка сильно поднимет планку, так как 24 года ему исполнятся только в декабре, а до этого он успеет забить еще немало голов.