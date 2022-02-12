Почеттино призвал «ультрас» «ПСЖ» к единству

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на протестные сообщения с трибун, которые фанаты «ПСЖ» адресовали руководству клуба посредством гневных баннеров в матче с «Ренном». Почеттино призвал поклонников клуба к единству в не самый простой момент для команды.

- Сейчас важно быть едиными, к чему я и призываю. Бороться за клуб нужно вместе, а уже летом будем разбираться, что пошло не так и что можно поменять. Мы должны улучшать клуб и беречь его статус одного из лучших в мире, - заявил Почеттино, слова которого приводит портал Goal.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции и готовится к матчу с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но клуб вылетел в 1/8 финала Кубка Франции, что стало заметным ударом по его поклонникам.