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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино призвал «ультрас» «ПСЖ» к единству

12 Февраля 2022 • 07:25 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ренн
окончен

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на протестные сообщения с трибун, которые фанаты «ПСЖ» адресовали руководству клуба посредством гневных баннеров в матче с «Ренном». Почеттино призвал поклонников клуба к единству в не самый простой момент для команды.

- Сейчас важно быть едиными, к чему я и призываю. Бороться за клуб нужно вместе, а уже летом будем разбираться, что пошло не так и что можно поменять. Мы должны улучшать клуб и беречь его статус одного из лучших в мире, - заявил Почеттино, слова которого приводит портал Goal.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции и готовится к матчу с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но клуб вылетел в 1/8 финала Кубка Франции, что стало заметным ударом по его поклонникам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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