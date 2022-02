«ПСЖ» презентовал новую форму. Речь идёт о четвёртом комплекте для сезона 2021/2022. Основной его цвет – белый.

Дизайн отсылает к знаменитой форме баскетбольной команды «Чикаго Буллз» из 90-х и отмечает продолжение сотрудничества «ПСЖ» и бренда Jordan». Об этом говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

В презентации новой формы поучаствовали звездные форварды команды – Лионель Месси и Килиан Мбаппе.





#PSGxJordan collabs always produce gems!



The new fourth kit for the 21/22 season is here, perfectly combining the identity of Paris Saint Germain, the iconic codes of basketball and the influence of street culture



https://t.co/30pU9HBDQVpic.twitter.com/CzOHIjCulu