Почеттино отреагировал на бойкот ультрас «ПСЖ»

Наставник столичного «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о бойкоте ультрас клуба во время поединка против «Ренна» (1:0) в 24-м туре Лиги 1. Болельщики устроили акцию протеста, пропустив первый тайм встречи.

«Я призываю всех к единству. Команде это очень нужно. Настал момент, когда необходимо объединиться и вместе сражаться. После завершения сезона мы будем подводить итоги. Хотим, чтобы «ПСЖ» прогрессировал и был одним из лучших клубов в мировом футболе», - цитирует тренера портал Goal.

«ПСЖ» с огромным отрывом лидирует в чемпионате Франции. На следующей неделе команда проведет первый матч с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ.