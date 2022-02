Неймар провёл первую тренировку в основной группе «ПСЖ» после травмы – до матча с «Реалом» 5 дней

Лидер «ПСЖ» Неймар заканчивает свой процесс восстановления после серьезной травмы ахилла, которую футболист получил пару месяцев назад в одном поединков французской Лиги 1. Несколько дней назад бразилец начал индивидуальные занятия, а уже в четверг был замечен в основной тренировочной группе команды.

Правда, маловероятным является его участие в предстоящем матче в 1/8 финала Лиге чемпионов против мадридского «Реала», который состоится 15 февраля. Неймар наверняка не успеет набрать оптимальные кондиции за столь короткий отрезок времени.

Стоит добавить, что в игре с испанским грандом «ПСЖ» также не поможет защитник Серхио Рамос.

Neymar is back training with PSG.



Just in time for the Champions League clash with Real Madrid pic.twitter.com/CUJqNt1MnZ