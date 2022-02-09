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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ему трудно адаптироваться»: Паредес поддержал Месси

09 Февраля 2022 • 22:14 Комментировать (3)
ПСЖ
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Ренн
1.55 4.40 5.50
11.02 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поддержал своего соотечественника Лионеля Месси. Футболист заверил болельщиков, что по итогам сезона они будут рады приобретению Лео, так как он начал набирать свои оптимальные кондиции.

«Вы должны понимать, что переезд в новую страну после стольких лет в «Барселоне» выдался нелегким. Месси трудно адаптироваться к новой команде, партнерам. Но, он лучший в мире, ему удастся изменить ситуацию. Непросто сходу добиваться успеха», - цитирует Паредеса RMC Sport.

Стоит уточнить, что на счету Месси всего два забитых гола в 13 матчах во французской Лиге 1 в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леандро Паредес
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
A-LeXX
09 Февраля 2022 в 22:59
Неужели еще остались здравомыслящие люди среди тех, кто строчат тут комментарии.
Есть такие "экземпляры", которые требуют лишить Месси пяти (!!!) незаслуженных (по их убогому мнению) Золотых Мячей. Только из-за того, что Лео не так ярко провел последние полгода.
Месси - это лучшее, что было и есть в истории футбола!
Я не застал игру Пеле, Ди Стефано и Кройфа. Зато видел Марадону, Платини, Черенкова, Баджо, Ван Бастена...
Месси - лучше всех!
ilinoize
09 Февраля 2022 в 23:14
А у тебя мнение не убогое?
andreyshkurenko060388
09 Февраля 2022 в 22:30
смешно читать критические комментарии о величайшем футболисте в истории . карьера месси уже идёт на спад, - всё-таки возраст даёт о себе знать . плюс смена команды, несыгранность, да и от тренера многое зависит. среди молодёжи сейчас нету таких ярких и выделяющихся футболистов, каким был месси на пике карьеры . и неизвестно когда такие ещё появятся
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