«Ему трудно адаптироваться»: Паредес поддержал Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поддержал своего соотечественника Лионеля Месси. Футболист заверил болельщиков, что по итогам сезона они будут рады приобретению Лео, так как он начал набирать свои оптимальные кондиции.

«Вы должны понимать, что переезд в новую страну после стольких лет в «Барселоне» выдался нелегким. Месси трудно адаптироваться к новой команде, партнерам. Но, он лучший в мире, ему удастся изменить ситуацию. Непросто сходу добиваться успеха», - цитирует Паредеса RMC Sport.

Стоит уточнить, что на счету Месси всего два забитых гола в 13 матчах во французской Лиге 1 в текущем сезоне.