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Франция. Лига 1

Почеттино рассчитывает, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

19 Августа 2021 • 16:41 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
20.08 22:00
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу возможного ухода Килиана Мбаппе из клуба.

«Он очень много работает, чтобы быть готовым к новому сезону. Мы также знаем, что сейчас вокруг него ходит много разговоров. Что-то из этого правда, что-то нет. Я только вижу, как Киллиан ежедневно работает на тренировках и готовится к ближайшим матчам. Сейчас он сконцентрирован на «ПСЖ», - цитирует Почеттино Goal.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. Его контракт истекает через год и сам игрок не намерен его продлевать. Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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