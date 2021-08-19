Почеттино рассчитывает, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу возможного ухода Килиана Мбаппе из клуба.

«Он очень много работает, чтобы быть готовым к новому сезону. Мы также знаем, что сейчас вокруг него ходит много разговоров. Что-то из этого правда, что-то нет. Я только вижу, как Киллиан ежедневно работает на тренировках и готовится к ближайшим матчам. Сейчас он сконцентрирован на «ПСЖ», - цитирует Почеттино Goal.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. Его контракт истекает через год и сам игрок не намерен его продлевать. Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в мадридский «Реал».