Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Германия. Бундеслига

Дракслер может вернуться в Бундеслигу

16 Августа 2021 • 13:46 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Бавария
3.30 4.00 2.00
17.08 21:30
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер близок к возвращению в Бундеслигу, передаёт Kicker. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Байер».

Немецкий клуб уже начал переговоры с парижанами по поводу трансфера Дракслера и предложил 20 миллионов евро. «ПСЖ» готов расстаться с игроком за эти деньги. Сам полузащитник недавно продлил контракт до 2024 года и пока неизвестно, согласится ли он перейти в команду из Леверкузена.

Напомним, что Дракслер стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро. Ранее он также выступал за немецкий «Шальке», воспитанником которого является.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 14:28
Яркий пример загубленной карьеры , но зато бабло .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
13:46 · Германия. Бундеслига
Дракслер может вернуться в Бундеслигу 1
08:22 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» высказался о финансовых проблемах европейских грандов 1
15 Августа
20:30 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» добыл волевую победу в матче с «Гертой»
18:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» начал сезон с поражения от «Майнца»
14:53 · Германия. Бундеслига
Умер легендарный Герд Мюллер 7
11:33 · Германия. Бундеслига
​Схему «Боруссии» на стартовый матч Бундеслиги выбрал Ройс – тренер
00:02 · Германия. Бундеслига
Резвый старт дортмундской «Боруссии» и мастерство Холанна - видео 1 видео
14 Августа
21:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд забила 5 мячей «Айнтрахту», все - с участием Холанна 1
20:09 · Германия. Бундеслига
Ройс забил сотый гол за дортмундскую «Боруссию»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» начали с побед, Лунёв пока не дебютировал 1
16:03 · Германия. Бундеслига
Лунёв - в запасе «Байера» на матч с «Унионом»
09:13 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о старте «Баварии» в Бундеслиге
00:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пока не побеждает при Нагельсмане - видео стартового матча Бундеслиги видео
13 Августа
23:29 · Германия. Бундеслига
Рекордный гол Левандовски принёс «Баварии» лишь ничью 3
22:53 · Германия. Бундеслига
Левандовски седьмой сезон подряд забивает в первом туре Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем
 