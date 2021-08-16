Дракслер может вернуться в Бундеслигу

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер близок к возвращению в Бундеслигу, передаёт Kicker. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Байер».

Немецкий клуб уже начал переговоры с парижанами по поводу трансфера Дракслера и предложил 20 миллионов евро. «ПСЖ» готов расстаться с игроком за эти деньги. Сам полузащитник недавно продлил контракт до 2024 года и пока неизвестно, согласится ли он перейти в команду из Леверкузена.

Напомним, что Дракслер стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро. Ранее он также выступал за немецкий «Шальке», воспитанником которого является.