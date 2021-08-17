Нагельсманн уже с трофеем: «Бавария» взяла Суперкубок, победив «Боруссию» из Дортмунда шестой раз подряд

Суперкубок Германии явил «Дер Класикер» между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» на «Сигнал Идуна Парк». Это были дебюты Марка Розе и Юлиана Нагельсмана на посту главных тренеров этих клубов соответственно в кубковых противостояниях. На разминку игроки мюнхенцев вышли в футболках с девятыми номерами в память о недавно ушедшем из жизни великом немецком бомбардире Герде Мюллере.

Учитывая неуёмную мощь «Баварии» на дистанции Бундеслиги, основные шансы других клубов на трофей внутри Германии заключаются в кубковых турнирах. А Суперкубок – это вообще единичный матч, в котором, как известно, может случиться что угодно. Кстати, «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда встречались с этом специфическом турнире аж восьмой раз за последнюю десятку лет. В предыдущих семи случаях с 2012 года мюнхенцам достались четыре трофея Суперкубка, дортмундацам – три. Если же брать разные турниры, то «Боруссия» к отчётной встрече проиграла «Баварии» пять последних очных матчей.

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Игра пошла боевая, с обоюдными шансами и не без ошибок. В районе четверти часа игры дважды к опасным атакам «Баварии» приводили потери дортмундцев на правом фланге. В первой из них мяч всё время дробил по газону, и Кобель спас угол ворот после удара Мюллера. Во второй ситуация была ещё опаснее, но Коман, принявший скидку Гнабри, примерно с линии вратарской пальнул выше створа. На двадцатой минуте треснула по центру уже баварская оборона. Беллингхем рассёк её своим продольным пасом, Ройс пробил в левую сторону, и Нойер вытащил мяч ногой.

На 34-й минуте «Бавария» могла или забить, или добиться пенальти. После исполнения штрафного Мюллер с близкой дистанции пробил в Кобеля, а добивание от Левандовски было заблокировано Витселем. Игроки «Баварии» стали показывать на свои руки, а судья им продемонстрировал, что мяч попал Витселю в плечо, так что всё по правилам и пенальти не нужен. Вскоре Мукоко превратил выход один на один во взятие ворот, однако от арбитров не ускользнуло, что он находился в офсайде. А забиваешь из «вне игры» ты – забивают чисто тебе. Гнабри навесил слева, и Левандовски головой сделал счёт 0:1.

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Как начался второй тайм, «Бавария» провела тоже второй гол. Дэвис вскрыл левый фланг и прострелил, после рикошета от подкатившегося игрока «шмелей» Левандовски то ли подправил мяч пяткой дальше, то ли нет, снаряд немножко коснулся ноги Кобеля, а замкнул всё это дело в пустые ворота Мюллер (0:2). Холанн быстро отреагировал реализованным выходом один на один, но он чуть поспешил, когда открывался под проникающую передачу. Как и в эпизоде с незасчитанным голом Мукоко в первом тайме, у форварда дортмундцев был зафиксирован офсайд. Впрочем, «шмели» не бросили играть и на 64-й минуте укололи прижавшихся мюнхенцев чётким дистанционным выстрелом. Ройс принял короткий пас от Беллингхема и уложил круглого под правую девятку (1:2).

Казалось бы, вот тут Дортмунд может ещё добавить и реально обратить ход матча в свою пользу, но класс есть класс. Если твой защитник возле собственной штрафной буквально дарит мяч сопернику и организует ему выход один на один, то немудрено, что ты всегда против «Баварии» в роли догоняющего. Аканджи рикошетом от Толиссо снабдил мячом Левандовского, который щёлкнул внезапно возникший момент в правый нижний угол (1:3).

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Ну вот и почти всё. Времени отыграться у дортмундцев было мало, один гол их не спасал, да и не было гарантии, что мюнхенцы не забьют четвёртый. Холанн пытался вывести Нойера из себя, активно борясь с ним за гранью фола, однако пользу из этого хозяева не извлекали. «Бавария» побеждает «Боруссию» Дортмунда шестой раз подряд и выигрывает Суперкубок Германии второй раз кряду. Нагельсманн взял свой первый трофей в мюнхенском клубе и вообще в карьере. Теперь команды переключатся на Бундеслигу, где на ближайших выходных ожидается второй тур.

Кирилл Иванцов