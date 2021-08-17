Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Германия. Бундеслига

Нагельсманн уже с трофеем: «Бавария» взяла Суперкубок, победив «Боруссию» из Дортмунда шестой раз подряд

17 Августа 2021 • 23:26 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:3
Бавария
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Суперкубок Германии явил «Дер Класикер» между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» на «Сигнал Идуна Парк». Это были дебюты Марка Розе и Юлиана Нагельсмана на посту главных тренеров этих клубов соответственно в кубковых противостояниях. На разминку игроки мюнхенцев вышли в футболках с девятыми номерами в память о недавно ушедшем из жизни великом немецком бомбардире Герде Мюллере.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:3 Бавария
    41' Левандовски Роберт (0:1)
    49' Мюллер Томас (0:2)
(1:2) Ройс Марко 64'    
    74' Левандовски Роберт (1:3)
Кобель Грегор Пасслак Феликс   84' (Вольф Мариус (   84') Витсель Аксель Аканджи Мануэль Шульц Нико Беллингхем Джуд   84' (Рейньер Жезус (   84') Дауд Махмуд   32' Джованни Рейна   78' (Marco Pasalic (   78') Ройс Марко   25' Мукоко Юссуфа   58' (Мален Дониэлл (   58') Холанн Эрлинг
Запасные: Тиггес Штеффен Делани Томас Кнауфф Ансгар Хитц Mapвин Antonios Papadopoulos
Нойер Мануэль Штанишич Йосип   87' (Сарр Буна (   87') Юпамекано Део Зюле Никлас   23' Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон Коман Кингсли   49' (Сане Лерой (   49'   83') Мюллер Томас   73' (Толиссо Корентен (   73') Гнабри Серж   73' (Мусиала Джамал (   73') Левандовски Роберт   88' (Чупо-Мотинг Эрик (   88'   90')
Запасные: Ньянзу Танги Ричардс Омар Ульрайх Свен Ричардс Крис
17 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Учитывая неуёмную мощь «Баварии» на дистанции Бундеслиги, основные шансы других клубов на трофей внутри Германии заключаются в кубковых турнирах. А Суперкубок – это вообще единичный матч, в котором, как известно, может случиться что угодно. Кстати, «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда встречались с этом специфическом турнире аж восьмой раз за последнюю десятку лет. В предыдущих семи случаях с 2012 года мюнхенцам достались четыре трофея Суперкубка, дортмундацам – три. Если же брать разные турниры, то «Боруссия» к отчётной встрече проиграла «Баварии» пять последних очных матчей.

Embed from Getty Images

Игра пошла боевая, с обоюдными шансами и не без ошибок. В районе четверти часа игры дважды к опасным атакам «Баварии» приводили потери дортмундцев на правом фланге. В первой из них мяч всё время дробил по газону, и Кобель спас угол ворот после удара Мюллера. Во второй ситуация была ещё опаснее, но Коман, принявший скидку Гнабри, примерно с линии вратарской пальнул выше створа. На двадцатой минуте треснула по центру уже баварская оборона. Беллингхем рассёк её своим продольным пасом, Ройс пробил в левую сторону, и Нойер вытащил мяч ногой.

На 34-й минуте «Бавария» могла или забить, или добиться пенальти. После исполнения штрафного Мюллер с близкой дистанции пробил в Кобеля, а добивание от Левандовски было заблокировано Витселем. Игроки «Баварии» стали показывать на свои руки, а судья им продемонстрировал, что мяч попал Витселю в плечо, так что всё по правилам и пенальти не нужен. Вскоре Мукоко превратил выход один на один во взятие ворот, однако от арбитров не ускользнуло, что он находился в офсайде. А забиваешь из «вне игры» ты – забивают чисто тебе. Гнабри навесил слева, и Левандовски головой сделал счёт 0:1.

Embed from Getty Images

Как начался второй тайм, «Бавария» провела тоже второй гол. Дэвис вскрыл левый фланг и прострелил, после рикошета от подкатившегося игрока «шмелей» Левандовски то ли подправил мяч пяткой дальше, то ли нет, снаряд немножко коснулся ноги Кобеля, а замкнул всё это дело в пустые ворота Мюллер (0:2). Холанн быстро отреагировал реализованным выходом один на один, но он чуть поспешил, когда открывался под проникающую передачу. Как и в эпизоде с незасчитанным голом Мукоко в первом тайме, у форварда дортмундцев был зафиксирован офсайд. Впрочем, «шмели» не бросили играть и на 64-й минуте укололи прижавшихся мюнхенцев чётким дистанционным выстрелом. Ройс принял короткий пас от Беллингхема и уложил круглого под правую девятку (1:2).

Казалось бы, вот тут Дортмунд может ещё добавить и реально обратить ход матча в свою пользу, но класс есть класс. Если твой защитник возле собственной штрафной буквально дарит мяч сопернику и организует ему выход один на один, то немудрено, что ты всегда против «Баварии» в роли догоняющего. Аканджи рикошетом от Толиссо снабдил мячом Левандовского, который щёлкнул внезапно возникший момент в правый нижний угол (1:3).

Embed from Getty Images

Ну вот и почти всё. Времени отыграться у дортмундцев было мало, один гол их не спасал, да и не было гарантии, что мюнхенцы не забьют четвёртый. Холанн пытался вывести Нойера из себя, активно борясь с ним за гранью фола, однако пользу из этого хозяева не извлекали. «Бавария» побеждает «Боруссию» Дортмунда шестой раз подряд и выигрывает Суперкубок Германии второй раз кряду. Нагельсманн взял свой первый трофей в мюнхенском клубе и вообще в карьере. Теперь команды переключатся на Бундеслигу, где на ближайших выходных ожидается второй тур.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Суперкубок Германии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Августа 2021 в 00:06
поздравляю Нигельсмана , очень внимательно слежу за работой этого тренера .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
22:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд
21:17 · Германия. Бундеслига
Сане намерен продолжать играть за «Баварию»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария» - 1:3 (закончен)
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Михаэль Румменигге предположил, куда перейдёт Холанн 1
11:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:24 · Германия. Бундеслига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге
09:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, как защитники «Баварии» будут противостоять Холанну
02:02 · Германия. Бундеслига
Боруссия Дортмунд - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08 · Германия. Кубок
Представитель DFB о дисквалификации «Вольфсбурга»: «Судьи здесь ни при чём» 1
16 Августа
22:33 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» дисквалифицирован из Кубка Германии 1
21:58 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о трансферах «Баварии»: «Мы не в АПЛ, чтобы тратить такие бешенные деньги»
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Байер» объявил о подписании защитника, которым интересовался «Локомотив» официально
Все новости
Рекомендуем
 