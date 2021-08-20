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Германия. Бундеслига

Нагельсманн ввёл в «Баварии» новое правило

20 Августа 2021 • 20:27 Комментировать
Боруссия Д
1:3
Бавария
окончен
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ввёл в клубе новое правило, пишет Bild.

Наставник мюнхенцев разрешил своим футболистам проводить ночь перед домашними играми дома с семьей. Утром они должны будут приезжать на базу. Раньше игроки «Баварии» накануне дневных матчей на своем стадионе ночевали в отеле. Нагельсманн, который немало времени уделяет индивидуальному подходу, тем самым стремится расположить команду к себе.

Бывший главный тренер «РБ Лейпцига» возглавляет мюнхенский клуб с июля. 17 августа он завоевал с командой первый трофей, переиграв в матче за Суперкубок Германии дортмундскую «Боруссию» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Юлиан Нагельсманн
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