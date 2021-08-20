Нагельсманн ввёл в «Баварии» новое правило

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ввёл в клубе новое правило, пишет Bild.

Наставник мюнхенцев разрешил своим футболистам проводить ночь перед домашними играми дома с семьей. Утром они должны будут приезжать на базу. Раньше игроки «Баварии» накануне дневных матчей на своем стадионе ночевали в отеле. Нагельсманн, который немало времени уделяет индивидуальному подходу, тем самым стремится расположить команду к себе.

Бывший главный тренер «РБ Лейпцига» возглавляет мюнхенский клуб с июля. 17 августа он завоевал с командой первый трофей, переиграв в матче за Суперкубок Германии дортмундскую «Боруссию» (3:1).