«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото

Мюнхенская «Бавария» представила резервный комплект формы на сезон-2020/21, передаёт пресс-служба клуба. Напомним, что техническим спонсором команды является компания adidas.

В пресс-службе отметили, что новый дизайн формы вдохновлен горной панорамой из окрестностей Мюнхена.

Нападающий Томас Мюллер заявил, что ему, как коренному баварцу, очень нравится новая форма, так как она напоминает о горах и родине. Немец добавил, что с помощью этой футболки «Бавария» может показать всему миру что-то новое о Мюнхене.

В новой форме мюнхенцы смогут выйти на поле уже сегодня, когда состоится матч за Суперкубок Германии против «Боруссии» Дортмунд.

Ready for our first chance at silverware with a new look!



Our new third shirt for this season: https://t.co/ZXLK2Wrbxb#MiaSanMia #BVBFCB #Supercup pic.twitter.com/if9yQJsrEi