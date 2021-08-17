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Германия. Бундеслига

«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото

17 Августа 2021 • 11:15 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
2.95 3.95 2.20
Через 9 ч. 12 мин.
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Мюнхенская «Бавария» представила резервный комплект формы на сезон-2020/21, передаёт пресс-служба клуба. Напомним, что техническим спонсором команды является компания adidas.

В пресс-службе отметили, что новый дизайн формы вдохновлен горной панорамой из окрестностей Мюнхена.

Нападающий Томас Мюллер заявил, что ему, как коренному баварцу, очень нравится новая форма, так как она напоминает о горах и родине. Немец добавил, что с помощью этой футболки «Бавария» может показать всему миру что-то новое о Мюнхене.

В новой форме мюнхенцы смогут выйти на поле уже сегодня, когда состоится матч за Суперкубок Германии против «Боруссии» Дортмунд.

 

 

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Бавария
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