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Германия. Бундеслига

Кан сообщил, что «Бавария» не будет возвращать Рибери

10 Августа 2021 • 14:55 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.70 4.75 1.50
13.08 21:30
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«Бавария» не будет возвращать Франка Рибери. Об этом заявил генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан, передаёт Goal.

Бывший вратарь сказал, что «Бавария» не планирует подписывать контракт с Рибери, несмотря на то, что француз сейчас тренируется с мюнхенцами.

Напомним, что Рибери выступал в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год. Последние два сезона он играл за «Фиорентину», но сейчас находится без клуба.

Ранее сообщалось, что француз близок к возвращению в «Баварию». Легенда клуба Лотар Маттеус поддержал это решение, отметив, что Рибери мог бы стать отличным мотиватором в раздевалке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Оливер Кан
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