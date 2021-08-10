Кан сообщил, что «Бавария» не будет возвращать Рибери

«Бавария» не будет возвращать Франка Рибери. Об этом заявил генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан, передаёт Goal.

Бывший вратарь сказал, что «Бавария» не планирует подписывать контракт с Рибери, несмотря на то, что француз сейчас тренируется с мюнхенцами.

Напомним, что Рибери выступал в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год. Последние два сезона он играл за «Фиорентину», но сейчас находится без клуба.

Ранее сообщалось, что француз близок к возвращению в «Баварию». Легенда клуба Лотар Маттеус поддержал это решение, отметив, что Рибери мог бы стать отличным мотиватором в раздевалке.