Сане намерен продолжать играть за «Баварию»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане намерен продолжать выступать за клуб, пишет Bild.

Не так давно футболиста похвалил Лотар Маттеус, предположивший, что 25-летний игрок будет одним из главных действующих лиц грядущего сезона. Сане ответил, что ему очень приятно слышать такие слова от легенды немецкого футбола, однако сейчас он сосредоточен на работе и хочет быть полезным наставнику «Баварии»: «Мы уже много раз общались с нашим новым тренером Юлианом Нагельсманном. Я получаю большое удовольствие от тренировок, они очень разные».

Лерой Сане в этом сезоне Бундеслиги провел один матч в стартовом туре против мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Сегодня в матче за Суперкубок Германии мюнхенцы встретятся с «Боруссией» из Дортмунда.