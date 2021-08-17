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Германия. Бундеслига

Сане намерен продолжать играть за «Баварию»

17 Августа 2021 • 21:17 Комментировать
Боруссия Д
0:1
Бавария
2.75 4.20 2.40
2-й тайм
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Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане намерен продолжать выступать за клуб, пишет Bild.

Не так давно футболиста похвалил Лотар Маттеус, предположивший, что 25-летний игрок будет одним из главных действующих лиц грядущего сезона. Сане ответил, что ему очень приятно слышать такие слова от легенды немецкого футбола, однако сейчас он сосредоточен на работе и хочет быть полезным наставнику «Баварии»: «Мы уже много раз общались с нашим новым тренером Юлианом Нагельсманном. Я получаю большое удовольствие от тренировок, они очень разные».

Лерой Сане в этом сезоне Бундеслиги провел один матч в стартовом туре против мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Сегодня в матче за Суперкубок Германии мюнхенцы встретятся с «Боруссией» из Дортмунда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Лерой Сане
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