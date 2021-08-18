Левандовски прокомментировал победу в Суперкубке Германии

Мюнхенская «Бавария» стала триумфатором Суперкубка Германии, одолев дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1. Нападающий Роберт Левандовски, оформивший дубль, прокомментировал победу в матче.

«Суперкубок очень значим для команды. Мы были рады играть при болельщиках. Обе команды много атаковали, уверен, что зрителям было интересно наблюдать за таким футболом. В первую очередь мы играем для фанатов. «Бавария» показала отличный футбол, было великолепно», - передает слова польского голеадора пресс-служба мюнхенского гранда.

Следующий матч «Бавария» проведет в чемпионате Германии против «Кёльна». Поединок состоится 22 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».