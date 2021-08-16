Нагельсманн – о трансферах «Баварии»: «Мы не в АПЛ, чтобы тратить такие бешенные деньги»

Юлиан Нагельсманн, который летом стал главным тренером «Баварии», на одной из пресс-конференций затронул тему работы клуба на трансферном рынке. По его словам, мюнхенцы вряд ли удивят своих болельщиков громкими переходами.

Нагельсманн отметил, что финансовая составляющая не позволяет «Баварии» охотиться на дорогостоящих игроков. «Ми не представитель АПЛ, чтобы тратить такие бешенные деньги», - заявил немецкий специалист. Издание The Mirror приводит в пример такие команды как «Норвич» и «Кристал Пэлас», которые несмотря на свой статус потратили больше, чем действующий чемпион Бундеслиги. К слову, среди всех клубов высшего дивизиона Англии только «Ливерпуль» не подписывал новых исполнителей текущим летом.

Впрочем, Нагельсманн не исключает, что клуб оформит хотя бы одно точечное усиление в ближайшее время. Напомним, что в стартовом туре чемпионата Германии «Бавария» не смогла одолеть менхенгладбахскую «Боруссию», сведя матч к ничьей.