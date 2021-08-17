Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски побил собственный рекорд результативности, сообщает в «Твиттере» OptaFranz.

В матче за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» поляк забил за клуб в 14-й встрече подряд и тем самым установил для себя новое достижение. Однако абсолютный рекорд принадлежит Герду Мюллеру, недавно ушедшему из жизни — в сезоне 1969/70 форвард сумел отличиться в 16 матчах кряду. Сегодняшняя игра началась с акции в память о великом футболисте «Баварии» и сборной Германии.

На данный момент матч за Суперкубок Германии продолжается — мюнхенцы ведут 2:0, благодаря голам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.