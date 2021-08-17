Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Германия. Бундеслига

Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд

17 Августа 2021 • 22:56 Комментировать
Боруссия Д
1:3
Бавария
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски побил собственный рекорд результативности, сообщает в «Твиттере» OptaFranz.

В матче за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» поляк забил за клуб в 14-й встрече подряд и тем самым установил для себя новое достижение. Однако абсолютный рекорд принадлежит Герду Мюллеру, недавно ушедшему из жизни — в сезоне 1969/70 форвард сумел отличиться в 16 матчах кряду. Сегодняшняя игра началась с акции в память о великом футболисте «Баварии» и сборной Германии.

На данный момент матч за Суперкубок Германии продолжается — мюнхенцы ведут 2:0, благодаря голам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герд Мюллер Суперкубок Германии Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
22:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд
21:17 · Германия. Бундеслига
Сане намерен продолжать играть за «Баварию»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария» - 1:3 (закончен)
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Михаэль Румменигге предположил, куда перейдёт Холанн 1
11:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:24 · Германия. Бундеслига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге
09:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, как защитники «Баварии» будут противостоять Холанну
02:02 · Германия. Бундеслига
Боруссия Дортмунд - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08 · Германия. Кубок
Представитель DFB о дисквалификации «Вольфсбурга»: «Судьи здесь ни при чём» 1
16 Августа
22:33 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» дисквалифицирован из Кубка Германии 1
21:58 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о трансферах «Баварии»: «Мы не в АПЛ, чтобы тратить такие бешенные деньги»
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Байер» объявил о подписании защитника, которым интересовался «Локомотив» официально
Все новости
Рекомендуем
 