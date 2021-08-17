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Германия. Бундеслига

Нагельсманн рассказал, как защитники «Баварии» будут противостоять Холанну

17 Августа 2021 • 09:18 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
3.00 4.00 2.15
Через 11 ч. 35 мин.
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Германии против «Боруссии» Дортмунд.

«Было бы неплохо выиграть первый трофей в сезоне. Это очень важная игра против соперника, который отлично стартовал в Бундеслиге. Мы постараемся сыграть в свой футбол и ликвидировать сильные стороны «Боруссии», которых очень много. Футбол - это командная игра, поэтому мы намерены действовать как одна команда, чтобы сдержать Холанна», - цитирует немца Kicker.

Напомним, что в первом туре Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Юлиан Нагельсманн Эрлинг Холанн
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