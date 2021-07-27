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Германия. Бундеслига

Мален прибыл в расположение дортмундской «Боруссии»

27 Июля 2021 • 12:32 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
3.35 3.95 2.02
17.08 21:30
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Голландский нападающий Дониэлл Мален потренировался с дортмундской «Боруссией», хотя официально его переход в состав представителя Бундеслиги ещё не состоялся.

22-летний футболист сборной Нидерландов совершенно точно перейдет в состав «жёлто-чёрных». В этом уже нет никаких сомнений, ведь игрок появился в экипировке «Боруссии» на тренировке дортмундцев. Сообщается, что Мален получил официальный допуск от ПСВ.

 

 

Ожидается, что уже в ближайшие дни Дониэлл Мален станет полноправным игроком команды Марко Розе. Данный трансфер может обойтись вице-чемпионами Германии в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мален финишировал на втором месте в гонке бомбардиров Эредивизие с 19 результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСВ Дониэлл Мален
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