Мален прибыл в расположение дортмундской «Боруссии»

Голландский нападающий Дониэлл Мален потренировался с дортмундской «Боруссией», хотя официально его переход в состав представителя Бундеслиги ещё не состоялся.

22-летний футболист сборной Нидерландов совершенно точно перейдет в состав «жёлто-чёрных». В этом уже нет никаких сомнений, ведь игрок появился в экипировке «Боруссии» на тренировке дортмундцев. Сообщается, что Мален получил официальный допуск от ПСВ.

Ожидается, что уже в ближайшие дни Дониэлл Мален станет полноправным игроком команды Марко Розе. Данный трансфер может обойтись вице-чемпионами Германии в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мален финишировал на втором месте в гонке бомбардиров Эредивизие с 19 результативными ударами.