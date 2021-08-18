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Германия. Бундеслига

Нагельсманн: «Победа в Суперкубке - заслуга Флика»

18 Августа 2021 • 11:32 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:3
Бавария
окончен
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Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами после победы над «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии. Чемпион страны одолел дортмундский коллектив со счетом 3:1.

«Мы хорошо сыграли в защите и использовали свои шансы. «Бавария» заслуженно одержала победу. Я считаю, что этот титул принадлежит Флику. Это награда, которую можно отнести к прошлому сезону», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Ханс-Дитер Флик покинул мюнхенский коллектив по окончании сезона-2020/2021. 56-летний специалист заменил у руля национальной команды Германии Йоахима Лёва.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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Don sangre
18 Августа 2021 в 12:08
Редко кто признает заслуги предшественника. Так что уважуха Нагельсманну!
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