Левандовски седьмой сезон подряд забивает в первом туре Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги.

Сегодня поляк забил в матче первого тура чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Таким образом, Левандовски уже седьмой сезон подряд забивает в стартовом матче Бундеслиги, что теперь является новым рекордом турнира. Все голы 32-летний футболист забивал в составе мюнхенцев, за которых выступает с 2014 года.

Следующий матч «Баварии» состоится 17 августа. Чемпионы Германии отправятся в гости теперь уже к «Боруссии» дортмундской.