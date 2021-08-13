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Германия. Бундеслига

Левандовски седьмой сезон подряд забивает в первом туре Бундеслиги

13 Августа 2021 • 22:53 Комментировать
Боруссия М
1:1
Бавария
окончен
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги.

Сегодня поляк забил в матче первого тура чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Таким образом, Левандовски уже седьмой сезон подряд забивает в стартовом матче Бундеслиги, что теперь является новым рекордом турнира. Все голы 32-летний футболист забивал в составе мюнхенцев, за которых выступает с 2014 года.

Следующий матч «Баварии» состоится 17 августа. Чемпионы Германии отправятся в гости теперь уже к «Боруссии» дортмундской.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски
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окончен Боруссия М 1:1 Бавария 4.75 4.4 1.7
14.08  16:30 Штуттгарт ... Гройтер Фюрт 1.85 3.8 4
14.08  16:30 Вольфсбург ... Бохум 1.57 4.2 5.7
14.08  16:30 Аугсбург ... Хоффенхайм 3.2 3.65 2.15
14.08  16:30 Унион Берлин ... Байер Л
14.08  16:30 Арминия ... Фрайбург
14.08  19:30 Боруссия Д ... Айнтрахт Фр 1.45 4.8 6.4
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