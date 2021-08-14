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Германия. Бундеслига

Нагельсманн высказался о старте «Баварии» в Бундеслиге

14 Августа 2021 • 09:13 Комментировать
Боруссия М
1:1
Бавария
окончен
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Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами после стартового матча в Бундеслиге. В первом туре действующий чемпион страны разошелся миром с гладбахской «Борусией» (1:1).

«Нельзя быть довольным ничейным итогом. Команды провели яркий поединок, нам есть над чем работать. «Баварии» нужно играть более агрессивно в контр-прессинге.

Конечно, нам хотелось стартовать с победы, однако немного не хватило. Это может быть связано с нынешней формой футболистов», - передает слова тренера Bayern & Germany в твиттер-аккаунте.

Во втором туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Кёльна». Встреча пройдет 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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