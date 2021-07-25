Нагельсманн: «У европейских грандов больше денег на трансферы»

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25 Июля 2021, 00:30,
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Юлиан Нагельсманн посетовал на то, что мюнхенская «Бавария» не может позволить себе быть на трансферном рынке такой же расточительной, как другие топ-клубы.
«Это действительно так – у нас меньше возможностей на трансферном рынке. Все дело в других правилах игры: доходы от телеправ, правило «50+1». Всё это влияет на трансферную деятельность.
Независимо от фактора пандемии, мы не в силах платить за игроков такие же суммы, как другие европейские гранды. Постараемся остаться на плаву благодаря своим креативным решениям», - приводит слова 33-летнего тренера «ротен» источник Bayern & Germany.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн