Нагельсманн: «У европейских грандов больше денег на трансферы»

Юлиан Нагельсманн посетовал на то, что мюнхенская «Бавария» не может позволить себе быть на трансферном рынке такой же расточительной, как другие топ-клубы.

«Это действительно так – у нас меньше возможностей на трансферном рынке. Все дело в других правилах игры: доходы от телеправ, правило «50+1». Всё это влияет на трансферную деятельность.

Независимо от фактора пандемии, мы не в силах платить за игроков такие же суммы, как другие европейские гранды. Постараемся остаться на плаву благодаря своим креативным решениям», - приводит слова 33-летнего тренера «ротен» источник Bayern & Germany.