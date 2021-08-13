Рекордный гол Левандовски принёс «Баварии» лишь ничью

В новом чемпионате Германии «Бавария» стартовала выездным матчем с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и не смогла обыграть этого соперника. Уже на 10-й минуте мюнхенцы пропустили размашистую контратаку с длинным переводом с правого фланга на неприкрытого Алассана Плеа. Отыграться удалось перед перерывом, когда после прострела с углового Роберт Левандовски продавил защитника и ударом правой ногой расстрелял ворота, забив в седьмом стартовом матче Бундеслиги кряду - новый рекорд
Единицы на табло продержались до финального свистка.
Протокол игры
|Боруссия М
|1:1
|Бавария
|(1:0) Плеа Алассан 10'
|42' Левандовски Роберт (1:1)
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Скалли Джозеф • Крамер Кристоф • Нойхаус Флориан 90' 90' ( Бенеш Ласло ( 90') • Херрманн Патрик 64' ( Хофманн Йонас ( 64') • Штиндль Ларс • 58'Вольф Ханнес 72' ( Беннеттс Кинан ( 72') • Плеа Алассан 64' ( Тюрам Маркус ( 64')
Запасные: Нец Лука • Бейер Луис • Носс Конор • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Нойер Мануэль • Штанишич Йосип 82' ( Сарр Буна ( 82') • Юпамекано Део • Зюле Никлас • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горецка Леон • Сане Лерой 75' ( Мусиала Джамал ( 75') • Мюллер Томас 82' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 82') • Гнабри Серж 75' ( Коман Кингсли ( 75') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Ричардс Омар • Ульрайх Свен • Кюизанс Микаэль • Ричардс Крис
13 августа. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).