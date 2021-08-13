Рекордный гол Левандовски принёс «Баварии» лишь ничью

В новом чемпионате Германии «Бавария» стартовала выездным матчем с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и не смогла обыграть этого соперника. Уже на 10-й минуте мюнхенцы пропустили размашистую контратаку с длинным переводом с правого фланга на неприкрытого Алассана Плеа. Отыграться удалось перед перерывом, когда после прострела с углового Роберт Левандовски продавил защитника и ударом правой ногой расстрелял ворота, забив в седьмом стартовом матче Бундеслиги кряду - новый рекорд

Единицы на табло продержались до финального свистка.