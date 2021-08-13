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Германия. Бундеслига

Рекордный гол Левандовски принёс «Баварии» лишь ничью

13 Августа 2021 • 23:29 Комментировать
Боруссия М
1:1
Бавария
окончен
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В новом чемпионате Германии «Бавария» стартовала выездным матчем с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и не смогла обыграть этого соперника. Уже на 10-й минуте мюнхенцы пропустили размашистую контратаку с длинным переводом с правого фланга на неприкрытого Алассана Плеа. Отыграться удалось перед перерывом, когда после прострела с углового Роберт Левандовски продавил защитника и ударом правой ногой расстрелял ворота, забив в седьмом стартовом матче Бундеслиги кряду - новый рекорд

Единицы на табло продержались до финального свистка.

Протокол игры  
Боруссия М 1:1 Бавария
(1:0) Плеа Алассан 10'    
    42' Левандовски Роберт (1:1)
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Скалли Джозеф Крамер Кристоф Нойхаус Флориан   90'   90' (Бенеш Ласло (   90') Херрманн Патрик   64' (Хофманн Йонас (   64') Штиндль Ларс   58' Вольф Ханнес   72' (Беннеттс Кинан (   72') Плеа Алассан   64' (Тюрам Маркус (   64')
Запасные: Нец Лука Бейер Луис Носс Конор Зиппель Тобиас Янчке Тони
Нойер Мануэль Штанишич Йосип   82' (Сарр Буна (   82') Юпамекано Део Зюле Никлас Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон Сане Лерой   75' (Мусиала Джамал (   75') Мюллер Томас   82' (Чупо-Мотинг Эрик (   82') Гнабри Серж   75' (Коман Кингсли (   75') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Ричардс Омар Ульрайх Свен Кюизанс Микаэль Ричардс Крис
13 августа. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Роберт Левандовски
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окончен Боруссия М 1:1 Бавария 4.75 4.4 1.7
14.08  16:30 Штуттгарт ... Гройтер Фюрт 1.85 3.8 4
14.08  16:30 Вольфсбург ... Бохум 1.57 4.2 5.7
14.08  16:30 Аугсбург ... Хоффенхайм 3.2 3.65 2.15
14.08  16:30 Унион Берлин ... Байер Л
14.08  16:30 Арминия ... Фрайбург
14.08  19:30 Боруссия Д ... Айнтрахт Фр 1.45 4.8 6.4
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Сегодня, 13 Августа
23:29 · Германия. Бундеслига
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