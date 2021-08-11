Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Германия. Бундеслига

«Бавария» готова расстаться с Толиссо за 10 млн евро

11 Августа 2021 • 16:55 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.70 4.75 1.50
13.08 21:30
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может покинуть клуб в это трансферное окно, передаёт Foot Mercato. Сообщается, что мюнхенцы готовы отпустить игрока за десять миллионов евро.

Толиссо не входит в планы нового главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который хочет видеть в Мюнхене полузащитника «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Ювентус», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Толиссо перешёл в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году за 41,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Корентен Толиссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
16:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова расстаться с Толиссо за 10 млн евро
14:14 · Германия. Бундеслига
Киммих продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
09:22 · Англия. Премьер-лига
Закария находится в шорт-листе трёх клубов АПЛ
10 Августа
19:51 · Германия. Бундеслига
Нико Гонсалес рассказал, почему отдал предпочтение «Фиорентине»
16:35 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Бавария» не является явным фаворитом Бундеслиги»
14:55 · Германия. Бундеслига
Кан сообщил, что «Бавария» не будет возвращать Рибери
13:11 · Германия. Бундеслига
Хёуге сменил «Милан» на «Айнтрахт» официально
11:20 · Германия. Бундеслига
Маттеус выступил за возвращение Рибери в «Баварию»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и клубы АПЛ претендуют на полузащитника «Баварии»
09 Августа
16:57 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн рассказал об общении с Фликом
08:23 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о трансфере Месси
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна 2
08 Августа
13:50 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» подтвердили интерес к Холанну 1
07 Августа
14:50 · Германия. Бундеслига
Забитцер попросил «РБ Лейпциг» о трансфере в «Баварию»
00:54 · Германия. Бундеслига
Рибери может вернуться в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем
 