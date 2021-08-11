«Бавария» готова расстаться с Толиссо за 10 млн евро

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может покинуть клуб в это трансферное окно, передаёт Foot Mercato. Сообщается, что мюнхенцы готовы отпустить игрока за десять миллионов евро.

Толиссо не входит в планы нового главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который хочет видеть в Мюнхене полузащитника «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Ювентус», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Толиссо перешёл в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году за 41,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым мячом.