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Германия. Бундеслига

Рибери может вернуться в «Баварию»

07 Августа 2021 • 00:54 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.40 4.80 1.52
13.08 21:30
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Перед Франком Рибери открылась перспектива возобновить свои выступления в составе бессменных чемпионов Германии последних лет.

38-летний французский вингер не собирается завершать карьеру после расставания с «Фиорентиной», где он провёл последние два сезона. Прежде возрастной игрок сообщал о своём стремлении выступать до сорока лет.

И новым вызовом в карьере Рибери может стать хорошо знакомый ему клуб, где он провёл львиную долю карьеры – «Бавария». Согласно сведениям L’Equipe, председатель правления «ротен» Оливер Кан, а также почётный президент клуба Ули Хёнесс готовы вернуть ветерана на «Альянц Арену».

Забавно, что Рибери на 4 года старше текущего главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Трансферы футбола - лето 2021
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