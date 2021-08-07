Рибери может вернуться в «Баварию»

Перед Франком Рибери открылась перспектива возобновить свои выступления в составе бессменных чемпионов Германии последних лет.

38-летний французский вингер не собирается завершать карьеру после расставания с «Фиорентиной», где он провёл последние два сезона. Прежде возрастной игрок сообщал о своём стремлении выступать до сорока лет.

И новым вызовом в карьере Рибери может стать хорошо знакомый ему клуб, где он провёл львиную долю карьеры – «Бавария». Согласно сведениям L’Equipe, председатель правления «ротен» Оливер Кан, а также почётный президент клуба Ули Хёнесс готовы вернуть ветерана на «Альянц Арену».

Забавно, что Рибери на 4 года старше текущего главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.