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Германия. Бундеслига

Маттеус: «Бавария» не является явным фаворитом Бундеслиги»

10 Августа 2021 • 16:35 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.70 4.75 1.50
13.08 21:30
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лоттар Маттеус высказался по поводу фаворита в новом сезоне Бундеслиги.

«Мне кажется, что это будет самый интересный сезон за последнее время. Думаю, что «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» займут первые три места, но я не могу сказать, кто будет чемпионом. В этом сезоне нас ожидает очень интересная борьба за титул. К тому же, «Бавария» не кажется мне явным фаворитом. Для Нагельсманна и футболистов это будет тяжелый год», - цитирует Маттеуса Sky Germany.

Напомним, что перед началом этого сезона «Баварию» возглавил Юлиан Нагельсманн. Он сменил на этом посту Ханси Флика, который будет тренировать сборную Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Бундеслига
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