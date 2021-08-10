Маттеус: «Бавария» не является явным фаворитом Бундеслиги»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лоттар Маттеус высказался по поводу фаворита в новом сезоне Бундеслиги.

«Мне кажется, что это будет самый интересный сезон за последнее время. Думаю, что «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» займут первые три места, но я не могу сказать, кто будет чемпионом. В этом сезоне нас ожидает очень интересная борьба за титул. К тому же, «Бавария» не кажется мне явным фаворитом. Для Нагельсманна и футболистов это будет тяжелый год», - цитирует Маттеуса Sky Germany.

Напомним, что перед началом этого сезона «Баварию» возглавил Юлиан Нагельсманн. Он сменил на этом посту Ханси Флика, который будет тренировать сборную Германии.