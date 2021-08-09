​Нагельсманн рассказал об общении с Фликом

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн общался со своим предшественником Хансом-Дитером Фликом. Об этом рулевой мюнхенской команды рассказал BR24 Sport.

«Я говорил с Фликом. Мы обменялись мнениями о футболистах, о том, что для них важно, о том, каким был его опыт общения с футболистами, о том, что для них более ценно, а что можно не учитывать. Это был очень ценный разговор, я ему очень благодарен», - рассказал Нагельсманн.

Первый матч Бундеслиги сезона 2021/2022 «Бавария» проведёт в пятницу, 13 августа. В этот день мюнхенцы сыграют против мёнхенгладбахской «Боруссии» на поле соперника.