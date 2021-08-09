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Германия. Бундеслига

​Нагельсманн рассказал об общении с Фликом

09 Августа 2021 • 16:57 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.70 4.75 1.50
13.08 21:30
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн общался со своим предшественником Хансом-Дитером Фликом. Об этом рулевой мюнхенской команды рассказал BR24 Sport.

«Я говорил с Фликом. Мы обменялись мнениями о футболистах, о том, что для них важно, о том, каким был его опыт общения с футболистами, о том, что для них более ценно, а что можно не учитывать. Это был очень ценный разговор, я ему очень благодарен», - рассказал Нагельсманн.

Первый матч Бундеслиги сезона 2021/2022 «Бавария» проведёт в пятницу, 13 августа. В этот день мюнхенцы сыграют против мёнхенгладбахской «Боруссии» на поле соперника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн
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