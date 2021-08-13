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Германия. Бундеслига

Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы

13 Августа 2021 • 00:10 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
5.40 4.55 1.55
Через 19 ч. 32 мин.
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не сможет помочь своей команде в стартовых матчах нового сезона. Француз отправился в лазарет команды, а ожидать его возвращения стоит не раньше сентября.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний игрок повредил лодыжку на одной из предсезонных тренировок мюнхенцев. На восстановление Павара уйдет около 3-4 недель.

Стоит отметить, что свой первый поединок в новом розыгрыше Бундеслиги «Бавария» проведет уже сегодня, 13 августа. Соперником действующего триумфатора чемпионата Германии станет менхенгладбахская «Боруссия».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Бенжамен Павар
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13.08  21:30 Боруссия М ... Бавария 5.4 4.55 1.55
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