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Германия. Бундеслига

Коман получил очередную травму

01 Августа 2021 • 10:51 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
3.35 3.95 2.02
17.08 21:30
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Товарищеский поединок между «Баварией» и «Наполи» сложился для немцев не самым лучшим образом. Мало того, что подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли со счетом 0:3, так еще и очередное повреждение настигло Кингсли Комана.

Француз был заменен уже на 9-й минуте встречи – после одного из столкновений игрок почувствовал резкую боль в области ребер. Коман только на этой неделе присоединился к общей группе после дополнительного отпуска, который получили все футболисты, принимавшие участие на чемпионате Европы.

Травмы преследуют Кингсли всю карьеру. После того, как 25-летний вингер пару лет назад во второй раз порвал крестообразные связки, он вовсе задумывался о завершении выступлений на профессиональном уровне.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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