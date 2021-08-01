Коман получил очередную травму

Товарищеский поединок между «Баварией» и «Наполи» сложился для немцев не самым лучшим образом. Мало того, что подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли со счетом 0:3, так еще и очередное повреждение настигло Кингсли Комана.

Француз был заменен уже на 9-й минуте встречи – после одного из столкновений игрок почувствовал резкую боль в области ребер. Коман только на этой неделе присоединился к общей группе после дополнительного отпуска, который получили все футболисты, принимавшие участие на чемпионате Европы.

Травмы преследуют Кингсли всю карьеру. После того, как 25-летний вингер пару лет назад во второй раз порвал крестообразные связки, он вовсе задумывался о завершении выступлений на профессиональном уровне.