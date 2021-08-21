Мбаппе - второй по голам в топ-5 лигах среди игроков не старше 23 лет

22-летний форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», отметился взятием ворот во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Бреста». Встреча завершилась победой команды Маурисио Почеттино со счетом 4:2.

Как сообщает твиттер-аккаунт Route One Football, этот гол стал для звездного нападающего 108-м в рамках Лиги 1. Килиан поднялся на второе место по результативным ударам в топ-5 европейских чемпионатах среди футболистов не старше 23 лет.

Рекордсменом по данному показателю является бывший нападающий «Челси», «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз. На его счету 179 голов.

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