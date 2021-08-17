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Франция. Лига 1

​Месси забил гол с паса Мбаппе – видео

17 Августа 2021 • 15:16 Комментировать (1)
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.50 1.23
20.08 22:00
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе уже активно работают в связке. Во время одного из тренировочных упражнений, представляющего собой игру «два на два», Месси забил гол с передачи Мбаппе. Фрагмент на своей страничке в «Твиттере» показал портал Goal  со ссылкой на клубное видео «ПСЖ».

 

Напомним, что на прошлой неделе Лионель Месси заключил с «ПСЖ» трудовое соглашение по схеме «2+1». Злые языки говорили, что Килиан Мбаппе не очень рад этому трансферу на фоне своего желания быть основной фигурой в спортивном проекте.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 20 августа против «Бреста» в третьем туре Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sergo
17 Августа 2021 в 15:42
И что в нем необычного, чтобы выводить это весьма заурядное событие аж отдельной новостью? Вот гол Кокошки на тернировке Фьоры, это знаковое событие, а тут... даже не пяткой, даже не в 9-ку. Леха, жду следующую статью, что мецци пожрал в клубной столовой или во сколько сходил на толчок, енто ж мецци, про него надо всякую срань писать...
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