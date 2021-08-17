​Месси забил гол с паса Мбаппе – видео

Лионель Месси и Килиан Мбаппе уже активно работают в связке. Во время одного из тренировочных упражнений, представляющего собой игру «два на два», Месси забил гол с передачи Мбаппе. Фрагмент на своей страничке в «Твиттере» показал портал Goal со ссылкой на клубное видео «ПСЖ».

Kylian Mbappe assists Lionel Messi.



You're going to see a lot of this pic.twitter.com/QvtTsXb6hN — Goal (@goal) August 17, 2021

Напомним, что на прошлой неделе Лионель Месси заключил с «ПСЖ» трудовое соглашение по схеме «2+1». Злые языки говорили, что Килиан Мбаппе не очень рад этому трансферу на фоне своего желания быть основной фигурой в спортивном проекте.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 20 августа против «Бреста» в третьем туре Лиги 1.