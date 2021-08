​Месси забил гол с паса Мбаппе – видео

Лионель Месси и Килиан Мбаппе уже активно работают в связке. Во время одного из тренировочных упражнений, представляющего собой игру «два на два», Месси забил гол с передачи Мбаппе. Фрагмент на своей страничке в «Твиттере» показал портал Goal со ссылкой на клубное видео «ПСЖ».

Kylian Mbappe assists Lionel Messi.



You're going to see a lot of this pic.twitter.com/QvtTsXb6hN