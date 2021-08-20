Пабло Сарабия заинтересовал ряд представителей испанской Ла Лиги. За полузащитника «ПСЖ» поборется бывший клуб футболиста «Севилья», а также «Реал Сосьедад».

Французские СМИ связывают возможный уход Сарабии с трансферами Лионеля Месси и Джорджиньо Вейналдума. Теперь испанцу будет очень тяжело выигрывать конкуренцию у звездных коллег по атакующей линии несмотря на то, что в прошлом сезоне игрок отметился десятью очками по системе гол+пас в 27 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1.

Издание Le Parisien передаёт, что «Сосьедад» намерен опередить «Севилью», сделав официальный запрос уже на этой неделе. О предпочтениях самого Сарабии пока не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Испании в 25 миллионов евро.