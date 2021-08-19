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Германия. Бундеслига

«Бавария» интересуется защитником «ПСЖ»

19 Августа 2021 • 20:00 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
Через 22 ч. 55 мин.
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Защитник «ПСЖ» Тило Керер может вернуться в чемпионат Германии, передаёт AS. По сообщениям источника, интерес к игроку «Бавария».

В трансфере Керера заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн, который считает, что немец сможет составить конкуренцию Бенжамену Павару. Парижане не против расстаться с игроком, но хотят получить за него 20 миллионов евро.

Напомним, что Керер стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Шальке» за 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандровски хочет покинуть клуб.

 

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Бавария ПСЖ Тило Керер Трансферы футбола - лето 2021
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