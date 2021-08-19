«Бавария» интересуется защитником «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер может вернуться в чемпионат Германии, передаёт AS. По сообщениям источника, интерес к игроку «Бавария».

В трансфере Керера заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн, который считает, что немец сможет составить конкуренцию Бенжамену Павару. Парижане не против расстаться с игроком, но хотят получить за него 20 миллионов евро.

Напомним, что Керер стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Шальке» за 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандровски хочет покинуть клуб.