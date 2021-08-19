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Франция. Лига 1

Доннарумма рассказал, почему ушёл из «Милана»

19 Августа 2021 • 23:19 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
Через 20 ч. 1 мин.
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Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, ставший игроком «ПСЖ» этим летом, рассказал, почему покинул свой предыдущий клуб – «Милан».

«Я провел в «Милане» восемь лет. Восемь лет невозможно забыть, но я должен был покинуть клуб, чтобы расти, совершенствоваться и стать сильнее. Я чувствовал, что нуждаюсь в новой реальности», - передаёт слова голкипера Mundo Deportivo.

За переход Доннаруммы «ПСЖ» не платил ничего – вратарь достался парижанам бесплатно, так как его контракт с «Миланом» истёк в конце июня. За место в рамке ворот «Парк де Пренс» Доннарумма поборется с Кейлором Навасом ранее защищавшим цвета мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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20.08  22:00 Брест ... ПСЖ 11.5 6.7 1.23
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