Доннарумма рассказал, почему ушёл из «Милана»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, ставший игроком «ПСЖ» этим летом, рассказал, почему покинул свой предыдущий клуб – «Милан».

«Я провел в «Милане» восемь лет. Восемь лет невозможно забыть, но я должен был покинуть клуб, чтобы расти, совершенствоваться и стать сильнее. Я чувствовал, что нуждаюсь в новой реальности», - передаёт слова голкипера Mundo Deportivo.

За переход Доннаруммы «ПСЖ» не платил ничего – вратарь достался парижанам бесплатно, так как его контракт с «Миланом» истёк в конце июня. За место в рамке ворот «Парк де Пренс» Доннарумма поборется с Кейлором Навасом ранее защищавшим цвета мадридского «Реала».