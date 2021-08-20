Месси нет в заявке «ПСЖ» на «Брест», Доннарумма может провести свой дебютный матч

Сегодня состоится поединок третьего тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом». Оба клуба опубликовали свои заявки на матч.

Как и ожидалось, в списке парижской команды отсутствует звездный новичок команды Лионель Месси. Аргентинец продолжает набирать оптимальную форму, а по предварительным данным, он будет готов не раньше первых чисел сентября.

Впрочем, в заявке нашлось место Джанлуидже Доннарумме, который может дебютировать в составе действующего полуфиналиста Лиги чемпионов. Помимо этого, после отпуска в строй вернулись Анхель ди Мария и Марко Верратти. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.