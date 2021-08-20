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Франция. Лига 1

Месси нет в заявке «ПСЖ» на «Брест», Доннарумма может провести свой дебютный матч

20 Августа 2021 • 12:26 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
10.50 6.50 1.29
Через 8 ч. 45 мин.
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Сегодня состоится поединок третьего тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом». Оба клуба опубликовали свои заявки на матч.

Как и ожидалось, в списке парижской команды отсутствует звездный новичок команды Лионель Месси. Аргентинец продолжает набирать оптимальную форму, а по предварительным данным, он будет готов не раньше первых чисел сентября.

Впрочем, в заявке нашлось место Джанлуидже Доннарумме, который может дебютировать в составе действующего полуфиналиста Лиги чемпионов. Помимо этого, после отпуска в строй вернулись Анхель ди Мария и Марко Верратти. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Брест ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма
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20.08  22:00 Брест ... ПСЖ 10.5 6.5 1.29
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