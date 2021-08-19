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Франция. Лига 1

Месси не сможет дебютировать за «ПСЖ» против «Бреста»

19 Августа 2021 • 20:34 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
Через 22 ч. 54 мин.
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Дебют Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» пока что откладывается.

Всем поклонникам французского гранда придётся набраться терпения – выход Лео Месси на поле в предстоящем матче Лиги 1 не представляется возможным. Как стало известно источнику Le Parisien, аргентинец вместе с двумя другими звёздными игрокам «принцев» - Неймаром и Леандро Паредесом – пропустили последнее тренировочное занятие команды. Таким образом, их участие в грядущем матче с «Брестом» не является возможным.

К слову, данный поединок состоится уже завтра, 20 августа, в 22:00 по московскому времени.

Как известно, «ПСЖ» подписал Лионеля Месси в статусе свободного агента.

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Лионель Месси Брест ПСЖ
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20.08  22:00 Брест ... ПСЖ 11.5 6.7 1.23
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