Месси не сможет дебютировать за «ПСЖ» против «Бреста»

Дебют Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» пока что откладывается.

Всем поклонникам французского гранда придётся набраться терпения – выход Лео Месси на поле в предстоящем матче Лиги 1 не представляется возможным. Как стало известно источнику Le Parisien, аргентинец вместе с двумя другими звёздными игрокам «принцев» - Неймаром и Леандро Паредесом – пропустили последнее тренировочное занятие команды. Таким образом, их участие в грядущем матче с «Брестом» не является возможным.

К слову, данный поединок состоится уже завтра, 20 августа, в 22:00 по московскому времени.

Как известно, «ПСЖ» подписал Лионеля Месси в статусе свободного агента.