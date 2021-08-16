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Франция. Лига 1

Анри – о «ПСЖ»: Команда слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на трофеи

16 Августа 2021 • 21:44 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.50 1.23
20.08 22:00
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Текущее трансферное окно выдалось невероятно успешным для «ПСЖ». Французский клуб усилился Джанлуиджи Доннаруммой, Джординьо Вейналдумом, Ашрафом Хакими, Серхио Рамосом и Лионелем Месси, чем вызвал немалый ажиотаж в футбольном мире.

Впрочем, бывший нападающий «Арсенала», а сегодня помощник Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, Тьерри Анри обратил внимание на обратную сторону медали такой плодотворной трансферной кампании в исполнении гранда Лиги 1. Анри полагает, что для достижения самых высоких целей командам топ-уровня необходимо найти баланс, что пока не прослеживается в игре «ПСЖ». «Коллектив Почеттино пропускает слишком много голов, что может стать камнем преткновения. Когда у тебя исполнители со сверхспособностями, должно быть легче, но нужен баланс», - цитирует слова французского специалиста Amazon Prime.

Также Анри подметил, что в Лиге чемпионов зачастую побеждают те команды, которые грамотно действуют именно в обороне.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Тьерри Анри
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