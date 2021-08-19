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Германия. Бундеслига

«Бавария» продвинулась в переговорах по Кереру

19 Августа 2021 • 00:32 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
20.08 22:00
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Защитник «ПСЖ» Тило Керер уже в скором времени может перебраться в стан действующего чемпиона Германии. «Бавария» намерена успеть завершить сделку до конца трансферного окна.

Керер, который в прошлом сезоне проигрывал конкуренцию в парижском коллективе, желает сменить обстановку. Более того, немец понимает, что вряд ли будет получать игровую практику в «ПСЖ» после прихода Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими. Сумма потенциального трансфера может составить 20 миллионов евро. Согласно информации, предоставленной Kicker, переговоры находятся на завершающей стадии.

Отметим, что ранее наставник мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн заявил, что клуб вряд ли будет тратить огромные деньги на новые приобретения.

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Бавария ПСЖ Тило Керер Трансферы футбола - лето 2021
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