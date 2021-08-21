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Франция. Лига 1

Кимпембе: «Важнее всего три очка»

21 Августа 2021 • 00:18 Комментировать
Брест
2:4
ПСЖ
окончен
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Преснел Кимпембе дал экспресс-комментарий по случаю победы «ПСЖ» над «Брестом» со счётом 4:2.

«Нам было понятно, что придётся сыграть в гостях против соперника, с которым традиционно непросто. Мы должны довести определённые вещи до автоматизма. Сейчас важнее всего три набранных очка.

Нам известно, что команда до конца не укомплектована. Мы имеем ресурсы, чтобы стать сильнее. У нас много новичков, все они должны пройти процесс адаптации. Сохраняем позитивный настрой, мы провели успешный матч», - цитирует Кимпембе Prime Video Sport.

Для парижан это уже третья победа в трёх стартовых матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ Преснел Кимпембе
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окончен Брест 2:4 ПСЖ 11.5 6.4 1.28
21.08  18:00 Монако ... Ланс 1.77 3.65 4.8
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