Кимпембе: «Важнее всего три очка»

Преснел Кимпембе дал экспресс-комментарий по случаю победы «ПСЖ» над «Брестом» со счётом 4:2.

«Нам было понятно, что придётся сыграть в гостях против соперника, с которым традиционно непросто. Мы должны довести определённые вещи до автоматизма. Сейчас важнее всего три набранных очка.

Нам известно, что команда до конца не укомплектована. Мы имеем ресурсы, чтобы стать сильнее. У нас много новичков, все они должны пройти процесс адаптации. Сохраняем позитивный настрой, мы провели успешный матч», - цитирует Кимпембе Prime Video Sport.

Для парижан это уже третья победа в трёх стартовых матчах Лиги 1.